Популярный актёр Бурак Дениз пойман на употреблении наркотиков: в организме обнаружили следы веществ

Турецкого актера Бурака Дениза поймали на употреблении наркотических веществ. Его тест показал положительный результат. Об этом заявляет телеканал AHaber.
Утверждается, что в организме актера обнаружили следы употребления одного из видов наркотиков. Бурак Дениз известен по роли в сериале «Королева ночи». Его задержали 9 апреля вместе с другими актерами по подозрению в употреблении и сбыте наркотических средств. Сейчас Бурак Дениз на свободе. Он будет регулярно отмечаться.
«Тест Бурака Дениза на наркотики оказался положительным, в организме обнаружены следы [их] употребления», — оповещает телеканал.
В начале апреля в рамках антинаркотической кампании в Стамбуле задержали девять турецких звезд шоу-бизнеса и кино. Операцию провели 7 апреля. Среди задержанных числится актер из сериалов «Дом, в котором ты родился» и «Полет птицы» Ибрагим Челиккол.