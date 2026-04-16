Популярный актёр Бурак Дениз пойман на употреблении наркотиков: в организме обнаружили следы веществ

Утверждается, что в организме актера обнаружили следы употребления одного из видов наркотиков. Бурак Дениз известен по роли в сериале «Королева ночи». Его задержали 9 апреля вместе с другими актерами по подозрению в употреблении и сбыте наркотических средств. Сейчас Бурак Дениз на свободе. Он будет регулярно отмечаться.