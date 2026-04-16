Популярный актёр Бурак Дениз пойман на употреблении наркотиков: в организме обнаружили следы веществ

AHaber заявил о положительном тесте на наркотики у актёра Бурака Дениза.

Источник: Комсомольская правда

Турецкого актера Бурака Дениза поймали на употреблении наркотических веществ. Его тест показал положительный результат. Об этом заявляет телеканал AHaber.

Утверждается, что в организме актера обнаружили следы употребления одного из видов наркотиков. Бурак Дениз известен по роли в сериале «Королева ночи». Его задержали 9 апреля вместе с другими актерами по подозрению в употреблении и сбыте наркотических средств. Сейчас Бурак Дениз на свободе. Он будет регулярно отмечаться.

«Тест Бурака Дениза на наркотики оказался положительным, в организме обнаружены следы [их] употребления», — оповещает телеканал.

В начале апреля в рамках антинаркотической кампании в Стамбуле задержали девять турецких звезд шоу-бизнеса и кино. Операцию провели 7 апреля. Среди задержанных числится актер из сериалов «Дом, в котором ты родился» и «Полет птицы» Ибрагим Челиккол.