Зарплату волгоградским медикам будут начислять по новой системе

В России изменят систему начислений зарплаты медикам. По новым правилам, сообщают РИА Новости, оклад сотрудников будет составлять как минимум половину от общей суммы.

Как следует из документов Минздрава, уровень зарплаты должен сохраниться на уровне прошлогоднего дохода. При этом доля оклада в итоговой сумме должна составлять 50% без учета компенсационных выплат.

Медикам с вредными или опасными условиями труда планируют увеличить оклад на 4% по сравнению со средними ставками.

По мнению чиновников, подобный перерасчет позволит удержать специалистов на местах, повысит престиж профессии, а также снизит разницу по оплате труда в конкретных регионах.