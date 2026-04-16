В Красноярске нетрезвого мотоциклиста без прав арестовали на 10 суток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 21-летний водитель мотоцикла получил 10 суток административного ареста за управление транспортом в состоянии опьянения без водительского удостоверения.
Инцидент произошел в Ленинском районе. По данным Госавтоинспекции, молодой человек на мотоцикле «Мотолэнд» двигался по улице Машиностроителей, не справился с управлением и упал.
Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что у водителя имеются признаки опьянения. Освидетельствование показало 0,78 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Кроме того, у мотоциклиста отсутствовали водительское удостоверение, документы на транспортное средство и мотошлем. После происшествия ему потребовалась медицинская помощь.
В отношении нарушителя составили несколько административных материалов. Общая сумма штрафов составила 2,8 тысячи рублей.
За управление мотоциклом в состоянии опьянения без прав суд назначил ему 10 суток административного ареста. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.