Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский Роспотребнадзор: каждый третий покусанный клещами — ребенок

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 177 покусанных клещами, из них 71 ребенок. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

«За неделю наблюдения, с 6 по 12 апреля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано», — отмечается в сообщении.

На зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 132 экземпляра клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 132 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в двух экземплярах, что составляет 1,5%.