Кардиолог сказал, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь

Директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология», главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Андрей Пристром сказал БелТА, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь.
Пристром напомнил о рекомендациях для здоровья сердца, разработанных на основе исследований и наблюдений. В них есть и такой пункт о питании:
«Каждый здоровый человек должен в сутки съедать где-то порядка восьми порций фруктов и овощей. Это где-то около 400 г. Анализ в нашей стране показал, что у нас меньше четырех порций приходится в сутки на одного человека».
Также кардиолог добавил:
«Здоровье человека находиться в его руках, потому что ему решать, как питаться, курить или не курить, как контролировать свой образ жизни, физическую активность».
Андрей Пристром напомнил основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это курение, повышенные артериальное давление, высокий холестерин, ожирение, сахарный диабет. Влияние на эту пятерку потенциальных опасностей позволяет снизить заболеваемость более чем на 70%.
