Пекарню в Перми закрыли из-за санитарных нарушений на два месяца

По решению Индустриального районного суда Перми деятельность пекарни «Батя Пекарь», расположенной улице Левченко, 9, приостановлена на 60 суток. Об сообщили в пресс-службе судебного органа.
В ходе проведенной проверки пекарни выявлены многочисленные нарушения санитарно эпидемиологических норм. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ.
Чтобы исключить угрозу жизни и здоровью населения и предотвратить случаи пищевых отравлений, суд принял решение о запрете деятельности заведения на два месяца. В районном органе суда подчеркнули, что несмотря на то, что постановление пока не вступило в законную силу, оно подлежит к немедленному исполнению.