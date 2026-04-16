В Биробиджане мошенники выманили у трех женщин почти 4,5 млн рублей

В Биробиджане три местные жительницы стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности почти 4,5 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы УМВД России по Еврейской автономной области, одна из пострадавших увидела рекламу о заработке в рамках государственной программы выплат по дате рождения во время игры на смартфоне. Женщина ввела свои данные, после чего ей позвонил неизвестный.
«Консультант» прислал ссылку на игровую биржу и объяснил, как покупать акции. Потерпевшая перевела на указанные счета более двух миллионов рублей. Баланс в биржевом кабинете рос, создавая иллюзию прибыли. Всего от действий аферистов пострадали три жительницы областного центра.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru