В Красноярске нетрезвая поездка начинающего байкера закончилась арестом

В Красноярске привлекли к административной ответственности 21-летнего байкера за езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Несколько дней назад парень попал в одиночное ДТП в Ленинском районе — на улице Машиностроителей не справился с управлением мотоцикла «Мотолэнд», упал и получил травмы.
Приехавшие на место инспекторы ДПС выяснили, что у водителя нет прав, документов на транспорт и мотошлема. А при проверке на состояние опьянения алкотестер показал 0,78 мг/л.
Байк поместили на спецстоянку, а в отношении парня составили несколько протоколов за допущенные нарушения ПДД, общая сумма штрафов составила 2800 рублей. Кроме того, за управление мотоциклом в состоянии опьянения и без водительского удостоверения суд приговорил его к 10 суткам ареста.
