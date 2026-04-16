В Красноярске нетрезвая поездка начинающего байкера закончилась арестом

В Красноярске привлекли к административной ответственности 21-летнего байкера за езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько дней назад парень попал в одиночное ДТП в Ленинском районе — на улице Машиностроителей не справился с управлением мотоцикла «Мотолэнд», упал и получил травмы.

Приехавшие на место инспекторы ДПС выяснили, что у водителя нет прав, документов на транспорт и мотошлема. А при проверке на состояние опьянения алкотестер показал 0,78 мг/л.

Байк поместили на спецстоянку, а в отношении парня составили несколько протоколов за допущенные нарушения ПДД, общая сумма штрафов составила 2800 рублей. Кроме того, за управление мотоциклом в состоянии опьянения и без водительского удостоверения суд приговорил его к 10 суткам ареста.

