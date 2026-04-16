В Омской области за год на детский телефон доверия поступило 8,6 тысячи звонков

В Омской области в 2025 году на детский телефон доверия поступило 8 634 обращения. Из них 5 552 звонка сделали дети и подростки.
Служба оказывает экстренную психологическую помощь детям, подросткам и их семьям. Обратиться за поддержкой можно анонимно и бесплатно как со стационарного, так и с мобильного телефона.
Как следует из представленных данных, чаще всего жители региона обращались по вопросам детско-родительских отношений и трудностей в общении со сверстниками.
Отдельно специалисты зафиксировали 50 обращений, связанных с фактами жестокого обращения с детьми. Еще 62 звонка касались суицидального поведения, в том числе 39 поступили от детей и подростков. Во всех случаях обратившимся предоставили консультативную помощь.
Работа службы ведется в рамках общенациональной информационной кампании «Россия без жестокости к детям», которую реализует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2026 году служба продолжила работу. За первый квартал поступило 2 013 обращений. Из них 1 595 звонков сделали дети и подростки, 49 — родители или законные представители, еще 369 — другие граждане.
В Омской области для обращений действует единый общероссийский номер 8−800−2000−122, а для звонков с мобильных телефонов — короткий номер 124.