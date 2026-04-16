Госавтоинспекция напомнила об ответственности водителей за нарушение сроков замены шин

Несвоевременная замена зимних шин на летние грозит автолюбителю штрафом в размере 500 рублей. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России пишет RT.
В ведомстве напомнили, при каких условиях водители могут «переобуть» транспортное средство.
«Одним из основных критериев является среднесуточная температура воздуха и устойчивое её повышение. Если на протяжении нескольких дней температура воздуха держится в районе +5…+7 °C и выше, такие условия будут оптимальными для смены резины», — сообщили в ведомстве.
Продолжать ездить на зимней резине при повышении температуры — это риск: снижается управляемость автомобиля, что может привести к аварии. Поэтому в законе сказано четко: ездить на зимних шинах в России запрещено на протяжении всех летних месяцев. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.