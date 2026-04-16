Госавтоинспекция напомнила об ответственности водителей за нарушение сроков замены шин

Продолжать ездить на зимней резине при повышении температуры — это риск: снижается управляемость автомобиля, что может привести к аварии. Поэтому в законе сказано четко: ездить на зимних шинах в России запрещено на протяжении всех летних месяцев. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.