Госавтоинспекция напомнила об ответственности водителей за нарушение сроков замены шин

Езда на зимней резине в теплое время года может стать причиной серьезного ДТП.

Источник: Время

Несвоевременная замена зимних шин на летние грозит автолюбителю штрафом в размере 500 рублей. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России пишет RT.

В ведомстве напомнили, при каких условиях водители могут «переобуть» транспортное средство.

«Одним из основных критериев является среднесуточная температура воздуха и устойчивое её повышение. Если на протяжении нескольких дней температура воздуха держится в районе +5…+7 °C и выше, такие условия будут оптимальными для смены резины», — сообщили в ведомстве.

Продолжать ездить на зимней резине при повышении температуры — это риск: снижается управляемость автомобиля, что может привести к аварии. Поэтому в законе сказано четко: ездить на зимних шинах в России запрещено на протяжении всех летних месяцев. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.