Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на улице Лисицкого построят спортплощадку на средства гранта

Проект общественников КТОСа получил финансовую поддержку в 800 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Омске на обустройство новой спортплощадки выделили 800 тыс. рублей. Финансовую поддержку получил проект «Спортивный дворик», разработанный КТОСом «Левобережный-9» и жителями дома 9Б по улице Лисицкого.

Как сообщила пресс-служба мэрии, на средства регионального гранта к началу лета во дворе дома построят спортивную площадку. Здесь появится комплекс для детей в возрасте от 6 до 12 лет и тренажеры для молодежи.

Отмечается, что общим собранием собственников жилья приняли решение взять площадку на содержание.

В администрации Кировского округа отметили, что общественники КТОСов в этом году вновь представят несколько проектов. Победители получат средства на их реализацию в следующем году.