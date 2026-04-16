В Омске на улице Лисицкого построят спортплощадку на средства гранта

В Омске на обустройство новой спортплощадки выделили 800 тыс. рублей. Финансовую поддержку получил проект «Спортивный дворик», разработанный КТОСом «Левобережный-9» и жителями дома 9Б по улице Лисицкого.
Как сообщила пресс-служба мэрии, на средства регионального гранта к началу лета во дворе дома построят спортивную площадку. Здесь появится комплекс для детей в возрасте от 6 до 12 лет и тренажеры для молодежи.
Отмечается, что общим собранием собственников жилья приняли решение взять площадку на содержание.
В администрации Кировского округа отметили, что общественники КТОСов в этом году вновь представят несколько проектов. Победители получат средства на их реализацию в следующем году.