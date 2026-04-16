В Хабаровске появится новый семейный аттракцион

Краевой центр станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится такое развлекательное оборудование.

Источник: AmurMedia

Жителей и гостей Хабаровска ожидает открытие нового рельсового аттракциона, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Оборудование произведено компанией, входящей в число крупнейших и наиболее престижных мировых поставщиков аттракционов для популярных тематических парков.

Аттракцион представляет собой рельсовую конструкцию. Состав с кабинами движется по рельсам, набирая скорость. В процессе движения кабины вращаются вокруг своей оси, что создаёт эффект кручения. Аттракцион позиционируется как семейный, то есть подходит для посетителей разного возраста.

В Хабаровске появится новый семейный аттракцион. Фото: Андрей Палюх.

Как известно, подобные аттракционы есть в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Хабаровск станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится данное развлекательное оборудование.

Стандартная высота таких аттракционов в России составляет 3 метра. В хабаровском варианте этот показатель достигнет 6 метров.

Испытать аттракцион на собственном опыте можно будет в мае.