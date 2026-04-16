В Красноярске выбрали подрядчика для проекта реконструкции кинотеатра «Мечта»

Управление капитального строительства заключило контракт на разработку проектной документации реконструкции неиспользуемом части детского кинотеатра «Мечта» с АО «Гражданпроект».
В телеграм-канале мэрии «ГрадВестник» сообщили, что на дополнительных площадях здания кинотеатра планируется создать киношколу для детей с презентационными залом, аудиториями для занятий по актерскому мастерству, операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству.
При разработке проекта благоустройства территории необходимо учесть эскизный проект «Благоустройство и оборудование территории детского кинотеатра “Мечта”, разработанный специализированной архитектурно-проектной организацией “А2”.
«Кинотеатр “Мечта” — это единственный детский кинотеатр за Уралом и уникальное место для Красноярска. Будущая киношкола станет центром творческого развития и воспитания юных актеров, режиссеров, сценаристов и операторов. Поэтому перед проектировщиками стоит интересная задача. Мы в свою очередь будет контролировать процесс», — рассказал и.о. руководителя МАУ «Управление капитального строительства» Александр Парамыгин.
Срок завершения разработки проектной документации — 30 ноября 2026 года. Стоимость контракта составляет 17, 251 млн рублей.
