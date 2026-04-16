«Театр — это о любви»: красноярец сделал предложение возлюбленной на сцене театра Пушкина

Романтическая история развернулась на новой сцене Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина. Красноярец Кирилл сделал предложение своей девушке Анне в финале читки «Руслан и Людмила» под аккомпанемент Красноярского филармонического русского оркестра. В присутствии зрителей и артистов молодой человек встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Она ответила согласием. Место для такого важного события молодой человек выбрал неслучайно. Впервые он посетил театр Пушкина два с половиной года назад благодаря Анне. Кирилл обратился в театр и попросил организовать сюрприз для невесты — коллектив поддержал его идею. Для нас особенно ценны моменты, когда театр становится соучастником важных событий в жизни зрителей и частью их личных историй. Прежде всего потому, что театр — это о любви и про любовь, — отметила руководитель пиар‑службы театра Юлия Чопчиц.