В Ростове выписали женщину, спасшую дочку во время атаки БПЛА ВСУ

Жительница Таганрога, пострадавшая во время мартовской атаки беспилотников, выписалась из ожогового центра Ростова-на-Дону. 44-летняя Анна прошла курс восстановления в Межтерриториальном ожоговом центре на базе городской больницы скорой медицинской помощи.

В ночь удара женщина находилась дома с полуторагодовалой дочкой. Чтобы защитить малышку, она накрыла её собой и одеялом. Благодаря этому ребёнок почти не пострадал. Выбраться из повреждённого дома и вызвать скорую помогли соседи.

У Анны диагностировали ожоги руки и ноги. В ожоговом центре, где врачи уже имеют опыт помощи жертвам атак БПЛА, пациентке провели высокотехнологичную операцию по пересадке кожи, а также организовали консультации узких специалистов и помощь психолога.

На выписке Анна поблагодарила медиков за профессионализм, чуткость и «золотые руки». «Благодаря им я теперь могу снова обнять и прижать к груди мою маленькую дочку», — сказала она. Дальнейшее восстановление женщина продолжит в условиях дневного стационара.

