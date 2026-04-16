Рыбак из Ростова поймал красивую щуку с тигровыми плавниками

Житель Ростова-на-Дону выловил в Дону необычную щуку. Рыбак рассказал, что в этом месте ему прежде попадалась разная хищная рыба, но щука долго не давала о себе знать. В тот день он рассчитывал поймать окуня, однако на приманку неожиданно вышла щука.
«Рыба мягко взяла и просто пошла. Я был в смятении. Чуть позже по повадкам стало понятно, что это щука», — поделился впечатлениями ростовчанин.
По его словам, улов оказался небольшим по размеру и весу, но отличался яркой окраской: чешуя переливалась разными цветами на солнце, а плавники напоминали тигровый узор. Несмотря на редкость добычи, мужчина отпустил щуку обратно в воду — сейчас действует нерестовый запрет.