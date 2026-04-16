С 4 мая электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» начнёт курсировать из Перми в Закамск

Электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» начнёт курсировать по маршруту Пермь — Закамск с 4 мая по 18 сентября, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Конкурсные процедуры завершены, перевозчиком стало АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». Судно будет ходить по будням. Всего за навигацию планируется 98 рейсов.
Отправление от причала № 8 Речного вокзала Перми — в 10:00. Время в пути до Закамска — полтора часа. Обратно катамаран отправится от набережной Закамска в 12:00 и прибудет в Пермь в 13:30.
Билет для взрослого стоит 550 рублей, детский — 275 рублей. На рейсах действуют льготы по электронному социальному проездному. Оплатить проезд можно на судне банковской картой, на сайте перевозчика или в кассах Речного вокзала.
Двухпалубный электрокатамаран рассчитан на 130 пассажиров. На борту есть мягкие кресла, столики, кондиционер, розетки для зарядки гаджетов и туалетные комнаты. Судно не использует горюче-смазочные материалы.
В этом году из маршрута исключили Краснокамск, но в навигацию запустят скоростной катер «Колва» по маршруту Пермь — Усть-Качка с остановкой в Краснокамске. Время в пути составит 50 минут — в три раза быстрее, чем на «Экоходе».