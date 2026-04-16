Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня столичный регион будет находиться на орбите влияния высотного циклона с центром над братской Беларусью. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь интенсивностью до четырех-шести литров небесной воды на метр квадратный», — рассказал Тишковец.
Он подчеркнул, что ветер будет дуть юго-восточный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 15 градусов.
«Показания барометров будут слабо падать и составят 750 миллиметров ртутного столба», — добавил синоптик.