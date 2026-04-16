Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью

Правительство Башкирии утвердило программу по укреплению здоровья и формированию здоровьесберегающей среды на 2026−2030 годы. В сопроводительных материалах чиновники раскрыли статистику смертности за 2024 год.
Общий коэффициент смертности в регионе составил 12,6 на 1 000 человек — это выше, чем годом ранее (11,7), но ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (13,6) и примерно на уровне среднероссийского показателя (12,5).
Самая высокая смертность зафиксирована в десяти районах. Лидируют Миякинский и Бижбулякский — по 19,6 на 1 000 жителей. Следом идут Аургазинский (19,5), Балтачевский (19,1), Бураевский (19), Гафурийский (18,8), Ермекеевский (18,6), Стерлибашевский (18,4), Кугарчинский (18,3) и Архангельский (18,2) районы.
Наименьшие показатели — в Уфимском районе (9,1), Уфе (10), Октябрьском и Нефтекамске (по 10,5), Стерлитамаке (10,7), Бурзянском районе (11,1), Иглинском районе (12,3) и Салавате (12,4).
При этом в целом ситуация улучшается: с 2020 по 2024 год смертность в республике снизилась на 15%.