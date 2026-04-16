Эксперты МЧС рассказали, почему нельзя тушить вспыхнувший бытовой газ

МЧС России предупредило, что загоревшийся при утечке бытовой газ нельзя тушить. В ведомстве пояснили, что пока газ горит, риск взрыва ниже, а попытка погасить пламя может привести к детонации.

В памятке отмечается, что при обнаружении утечки необходимо как можно быстрее перекрыть подачу газа и открыть окна для проветривания. После этого следует немедленно покинуть помещение.

Спасатели рекомендуют вызвать аварийную газовую службу по телефону «04», а также пожарных. При этом подчеркивается, что действовать нужно максимально быстро.

В МЧС добавили, что при выходе из квартиры следует задержать дыхание и прикрыть нос и рот влажной тканью. Уже вне помещения рекомендуется отключить подачу электричества в щитке, передает РИА Новости.

Ранее в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа. В результате хлопка возникло возгорание, которое охватило три квартиры.

Туристический газовый баллон взорвался в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге — в результате ранения получили трое детей.