Эксперты МЧС рассказали, почему нельзя тушить вспыхнувший бытовой газ

МЧС России предупредило, что загоревшийся при утечке бытовой газ нельзя тушить. В ведомстве пояснили, что пока газ горит, риск взрыва ниже, а попытка погасить пламя может привести к детонации.
В памятке отмечается, что при обнаружении утечки необходимо как можно быстрее перекрыть подачу газа и открыть окна для проветривания. После этого следует немедленно покинуть помещение.
Спасатели рекомендуют вызвать аварийную газовую службу по телефону «04», а также пожарных. При этом подчеркивается, что действовать нужно максимально быстро.
В МЧС добавили, что при выходе из квартиры следует задержать дыхание и прикрыть нос и рот влажной тканью. Уже вне помещения рекомендуется отключить подачу электричества в щитке, передает РИА Новости.
Ранее в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа. В результате хлопка возникло возгорание, которое охватило три квартиры.
Туристический газовый баллон взорвался в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге — в результате ранения получили трое детей.