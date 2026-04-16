Улицу в Осиновой речке под Хабаровском отремонтируют по нацпроекту

До 1 июля подрядчик заменит полотно и обустроит водоотведение.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Осиновая речка в пригороде Хабаровска стартовали масштабные работы по ремонту улицы Амурской. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

В рамках реконструкции подрядная организация выполняет планировку обочин, устройство водоотводных кюветов для эффективного отвода дождевых и талых вод, монтаж водопропускных труб н подъездах к земельным участкам (144 метра).

Кроме того, подрядчик демонтирует старое асфальтовое покрытие, уложит новое двухслойное покрытие толщиной 5 и 7 см, ликвидирует пучинистость, заменив грунт основания на скальный для устойчивости дорожного полотна к сезонным деформациям.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 0,83 км, а общая площадь дорожных работ более 5 тысяч кв.м.

Бюджет проекта составляет более 26 млн руб. Завершить все работы планируется до 1 июля.