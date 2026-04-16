В Хабаровском крае учат бизнес продавать за рубеж

Экспортёры рассказали, как выигрывают международные выставки.

В Хабаровском крае экспорт перестал быть чем-то «для крупных и далёких». Это уже рабочая рутина малого и среднего бизнеса — со стендами, переговорами и дегустациями, где решают не слова, а конкретный товар в руках покупателя.

Поддержку бизнесу оказывает краевой Центр поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Активная работа на стенде, образцы, дегустации и быстрые контакты после выставки — это основа результата», — рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, отмечая, что именно так формируется устойчивый экспортный канал для региона.

С 2022 года компании края участвовали уже более чем в 50 международных выставках. И это не формальность: речь идёт о реальных контрактах и выходе на новые рынки. Общий эффект поддержки бизнеса через Центр поддержки экспорта оценивается примерно в 10 млн долларов США.

«Главное — не просто поехать, а заранее понимать, с кем ты работаешь и зачем», — поделился Дмитрий Демешин. Он отметил, что успех складывается из подготовки, активной работы на площадке и быстрой обработки контактов после возвращения.

В выставках участвуют предприятия самых разных сфер — от пищевой промышленности и рыбы до туризма, текстиля, строительных материалов и IT. Для многих это первый выход за пределы российского рынка.

Бизнес подчёркивает: важна даже упаковка. Например, производители соков и консервов говорят, что товар должен «считываться» иностранным покупателем без объяснений. А бренды зоотоваров заранее готовят индивидуальные предложения под партнёров, а не «один прайс на всех».

«Мы выбираем 10−15 компаний и готовимся к каждой встрече отдельно. Иначе это просто стенд ради стенда», — рассказал представитель одной из компаний-экспортёров.

Отдельный акцент — работа после выставки. По словам участников, именно первые дни решают, превратится ли контакт в контракт или растворится среди сотен других.

«Выставка — это только начало. Дальше начинается настоящая работа», — отметил один из предпринимателей края.

В краевом Центре поддержки экспорта подчёркивают: компании, которые подходят к выставкам системно, получают не только контракты, но и понимание рынков, куда можно расти дальше.

Сейчас экспортёры готовятся к участию в Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Для них это не поездка, а очередная попытка закрепиться там, где конкуренция уже измеряется не километрами, а вниманием партнёров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше