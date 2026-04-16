Камеру убери: Когда видео с соседом станет уликой, а когда — поводом для иска

Сама по себе видеосъёмка во дворе или в подъезде не запрещена. Это места общего пользования, где человек находится на виду у других.
«Нарушение начинается тогда, когда камера направлена не на места общего пользования, а на конкретного человека, окна соседних квартир, балконы или иные приватные зоны. Это может быть расценено как вмешательство в частную жизнь», — пояснил Виноградов.
Право на неприкосновенность частной жизни защищает статья 23 Конституции РФ, а сбор и использование таких сведений без согласия человека ограничивает статья 152.2 Гражданского кодекса РФ.
Если запись выкладывают в интернет, отправляют в соседские чаты или передают третьим лицам, это может быть квалифицировано как распространение персональных данных без согласия человека. Такие действия регулируются Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и могут стать основанием для жалоб и судебных споров.
«Если на видео можно идентифицировать человека и запись распространяется без его согласия, это может квалифицироваться как незаконная обработка персональных данных», — уточнил Виноградов.
В этом случае применяется статья 13.11 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 10 000 до 15 000 рублей. Кроме того, человек, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с требованием удалить запись и взыскать компенсацию морального вреда. Её размер может существенно превышать сумму штрафа.
