Камеру убери: Когда видео с соседом станет уликой, а когда — поводом для иска

Ранее Life.ru писал, что за оскорбления в домовых чатах — например, слова «свинья», «вор» или «мошенник» — соседи могут подать в суд. Юрист предупредила: публичные оскорбления влекут административную ответственность, а угрозы вроде «приду с битой» могут повлечь уже уголовное наказание. Суды подчёркивают: домовой чат — это не личная переписка, а доказательства нарушений могут включать скриншоты и свидетельские показания.