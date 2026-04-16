Финляндия вернулась в 90-е: Хельсинки не признают упадка в экономике из-за разрыва с Россией

Из-за разрыва связей с Россией и закрытия границ Финляндия оказалась в кризисе, сопоставимом с положением страны в 90-е годы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
«Разрыв связей и закрытие границы с Россией оказали разрушающее влияние не только на восточные и северные регионы Финляндии. Нынешнюю социально-экономическую ситуацию здесь можно сравнить, пожалуй, с кризисом, который страна пережила в 90-е годы прошлого столетия», — указал дипломат.
В те годы, добавил Кузнецов, Финляндия была в глубокой рецессии из-за обрушившейся «восточной торговли» после распада СССР. Сейчас Хельсинки повторяет этот сценарий, но теперь уже по свой инициативе.
При этом власти страны объясняют упадок некими «глобальными процессами» и не признаются, что во всем виновата их политика в отношении России.
«Уровень госдолга продолжает стремительно расти и уже приближается к 90% ВВП. Дефицит госбюджета составляет около 4,4. В конце 2025 года Финляндия вышла на первое место в ЕС по уровню безработицы», — описал картину в соседней с Россией стране посол.
Ранее министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что вступление страны в Еврозону могло оказаться ошибкой. Одной из причин, почему экономика Финляндии рушится на глазах, является общая денежная политика Еврозоны. Именно из-за нее, по мнению министра, в стране складывается непростая экономическая ситуация.
Параллельно звучат предложения по спасению экономики. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил о необходимости открыть границу с Россией.