В Самаре начали принимать заявки на подключение дач к воде на лето

Самарцы могут подать документы для летнего полива участков.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие «РКС-Самара» начало оформлять документы для водоснабжения садовых и дачных участков на лето. Тем, кто уже пользовался этой услугой в прошлом году, отправят документы — информационное письмо, счет, памятку. Если есть долги за водоснабжение, квитанцию на их плату также приложат. Чтобы получить разрешение на летний полив, нужно оплатить счет, заполнить заявление и вместе с другими документами отправить в ресурсоснабжающую организацию обычным или электронным письмом.

«Обращаем внимание, что все долги абонента перед ресурсоснабжающей компанией должны быть погашены», — прокомментировала пресс-служба компании.

«Летнюю» воду подключат в течение недели после получения документов. Тем, кто не оформлял разрешение в прошлом году, кто хочет возобновить полив участка после долгого перерыва, нужно написать заявление в произвольной форме и отправить в компанию.