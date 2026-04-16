В Самаре начали принимать заявки на подключение дач к воде на лето

Предприятие «РКС-Самара» начало оформлять документы для водоснабжения садовых и дачных участков на лето. Тем, кто уже пользовался этой услугой в прошлом году, отправят документы — информационное письмо, счет, памятку. Если есть долги за водоснабжение, квитанцию на их плату также приложат. Чтобы получить разрешение на летний полив, нужно оплатить счет, заполнить заявление и вместе с другими документами отправить в ресурсоснабжающую организацию обычным или электронным письмом.