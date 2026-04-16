Ростовчане завоевали 15 медалей Открытого Первенства города по настольному теннису U-14

В донской столице состоялось Открытое Первенство города по настольному теннису U-14. В соревнованиях приняли участие юные теннисисты из Ростова, Батайска, Белой Калитвы и Веселого, Курска, Элисты, Краснодара, Тимашевска и Усть-Лабинска. Итоги турнира стали гордостью для ростовской школы тенниса: хозяева завоевали 15 медалей, поучаствовав в распределении каждого комплекта.
Победителями стали:
Мила Залесская (женский одиночный разряд) + с Миланой Рябоконь в женской паре + с Алексеем Долониным (Курск) в смешанном разряде.
Владислав Довгаль вместе с батайчанином Евгением Першиным (мужская пара).
Также ростовчане и ростовчанки стали первыми в командных зачётах.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.