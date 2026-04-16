В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения на полёты

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовой атаке украинских беспилотников. В Туапсе в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Трагедия унесла жизни двоих детей — пяти и 14 лет. Пострадали также двое взрослых. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей.
