В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовой атаке украинских беспилотников. В Туапсе в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Трагедия унесла жизни двоих детей — пяти и 14 лет. Пострадали также двое взрослых. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей.