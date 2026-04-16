В Минздраве назвали вирусы, которыми можно заразиться через воду

Употребление сырой водопроводной воды может вызвать попадание в организм человека ротавирусов, норовирусов и вируса гепатита A. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.
Эксперт отметил, что заражение через воду может вызывать кишечные инфекции, сопровождающиеся нарушением стула, рвотой, повышенной температурой и быстрым обезвоживанием. Это представляет особую опасность для детей и пожилых людей.
— При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или повышения температуры тела необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку самостоятельное применение противодиарейных препаратов без консультации врача опасно для здоровья, — цитирует Полибина РИА Новости.
