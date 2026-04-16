В Башкирии начали борьбу с опасными растениями

В башкирском Белорецке начали борьбу с ясенелистным кленом: с 1 марта 2026 года его признали инвазивным видом (чужеродным и угрожающим местному разнообразию).

Источник: Башинформ

Как сообщили в администрации города, в настоящее время по улице Косоротова выкорчевывают деревья, посаженные много лет назад. Внутри стволов началось разрушение, сердцевина сгнила.

«Такие деревья становятся аварийными и опасными. Кроме того, ясенелистный клён с 1 марта 2026 года признан инвазивным видом. Это значит, что собственники земли обязаны бороться с этим растением, а за бездействие предусмотрены крупные штрафы. Ясенелистный клён, или американский клён, очень быстро растёт, даёт обильный самосев и вытесняет другие деревья. Он наносит серьёзный вред природе. Поэтому мы не просто убираем старые и больные деревья, а выполняем требование закона. На месте выкорчеванных деревьев мы высадим новые берёзы», — пояснили в муниципалитете.

18 апреля в Белорецке пройдет весенний этап республиканского проекта «Зеленая Башкирия». В 10 часов на улице Косоротова ждут всех желающих поучаствовать в акции, посадить дерево и украсить родной город.