Снять пенсионные накопления станет сложнее в Казахстане

В марте резко возросло количество заявлений на использование пенсионных излишков для покупки жилья.
Однако в скором времени снять их станет сложнее, ведь в Казахстане планируют начать по-новому определять пороги минимальной достаточности — суммы, которые должны остаться после изъятия накоплений.
Государство планирует перейти от прогнозной модели к более реалистичной. Сейчас порог рассчитывают на основе социальных и прогнозных показателей, таких как минимальная зарплата, прожиточный минимум и предполагаемые будущие взносы.
Однако подход изменится: вместо гипотетических взносов будут ориентироваться на то, хватит ли текущих накоплений человека для ежемесячных выплат до конца жизни. Если накоплений недостаточно, доступа к излишкам не будет.
Например, у человека есть 6 млн тенге пенсионных накоплений. Раньше система могла учитывать, что он ещё накопит деньги, и разрешала снять часть. Теперь система будет смотреть, хватит ли 6 млн тенге на ежемесячные пожизненные выплаты. Если нет — снять деньги не разрешат.
Логика будет похожа на ту, которая действует при оформлении пенсионного аннуитета, когда человек передаёт накопления страховой компании и получает ежемесячные выплаты в течение всей жизни.
Важно отметить: аннуитет не заменит пороги — они остаются, но меняется логика расчёта. Составляющие расчёта будут похожи: ожидаемая продолжительность жизни, размер ежемесячных выплат и доходность пенсионных накоплений.
Новые пороги пока неизвестны — их рассчитают после утверждения новой методики. Они будут зависеть от возраста и ежегодно пересчитываться с учётом макроэкономических, демографических и финансовых параметров. Ожидается, что они увеличатся в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Когда изменения вступят в силу, пока неизвестно, но, вероятнее всего, пороги вырастут, что усложнит снятие накоплений и уменьшит доступные средства.