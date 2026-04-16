Toyota Hilux забрали у водителя в Уральске из-за бумажного номера

В Уральске выявили факт использования поддельного номерного знака, который был распечатан на бумаге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Hilux при обеспечении дорожной безопасности. В ходе проверки выяснилось, что на транспортном средстве был установлен поддельный государственный регистрационный номерной знак, изготовленный на бумаге и визуально схожий с оригиналом. Номер не соответствовал данному автомобилю и использовался с нарушением законодательства.

По данному факту в отношении водителя были составлены протоколы за установку заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков, а также за управление транспортным средством с такими знаками. Автомобиль был помещён на специализированную стоянку.