Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на концерты Энрике Иглесиаса в Астане и Алматы продаются очень быстро

Как известно, легендарный певец выступит 3 сентября на столичной «Астана Арене», а 5 сентября — на Центральном стадионе Алматы. Два города, два вечера, один артист, которого ждали давно.

Источник: EL.kz

Продажа билетов стартовала 7 марта, — и спрос оказался огромным. По данным Viagogo, на астанинский концерт осталось менее 2 процентов мест. Ажиотаж не удивляет: организаторы ожидают поклонников не только со всего Казахстана, но и из соседних стран.

Билеты стоят от 45 тысяч до 165 тысяч тенге — цена зависит от сектора и близости к сцене. На одну почту и один номер телефона можно оформить не более восьми билетов.

Иглесиас продал более 180 миллионов альбомов и собрал 154 хита под первым номером — Billboard официально признал его величайшим латинским артистом всех времён. На казахстанской сцене он исполнит Bailando, Hero, Escape и другие треки, которые знают наизусть несколько поколений слушателей.

Иглесиас известен не только хитами, но и особым отношением к публике. На концертах он нередко спускается в зал и целует поклонниц в губы — это давно стало частью его фирменного шоу и неизменно вызывает бурю эмоций в зале.