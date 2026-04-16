Билеты на концерты Энрике Иглесиаса в Астане и Алматы продаются очень быстро

Продажа билетов стартовала 7 марта, — и спрос оказался огромным. По данным Viagogo, на астанинский концерт осталось менее 2 процентов мест. Ажиотаж не удивляет: организаторы ожидают поклонников не только со всего Казахстана, но и из соседних стран.
Билеты стоят от 45 тысяч до 165 тысяч тенге — цена зависит от сектора и близости к сцене. На одну почту и один номер телефона можно оформить не более восьми билетов.
Иглесиас продал более 180 миллионов альбомов и собрал 154 хита под первым номером — Billboard официально признал его величайшим латинским артистом всех времён. На казахстанской сцене он исполнит Bailando, Hero, Escape и другие треки, которые знают наизусть несколько поколений слушателей.
Иглесиас известен не только хитами, но и особым отношением к публике. На концертах он нередко спускается в зал и целует поклонниц в губы — это давно стало частью его фирменного шоу и неизменно вызывает бурю эмоций в зале.