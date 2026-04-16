Сергей Кравчук увеличил грантовый фонд для хабаровских НКО до 8 миллионов рублей

В краевой столице дан старт новому этапу городского конкурса грантов для некоммерческих организаций. О начале приема заявок и увеличении финансирования объявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время рабочей поездки в общественное пространство «Добро Депо».
«Добро Депо» является дочерним проектом общественной организации «Чужих детей не бывает». Пространство победило в городском грантовом конкурсе в прошлом году, получив 500 тысяч рублей. Проект помогает детям с ОВЗ и сиротам осваивать профессии.
Руководитель проекта Дарья Куцко рассказала, что в прошлом году проект получил от администрации грант 500 тыс. рублей на организацию летней занятости подростков. Сейчас готовится новая заявка на обучение подростков конкретным навыкам для трудоустройства.
Мэр сообщил о старте нового этапа городского конкурса грантов и увеличении финансирования: добавлено 3 млн рублей, общий фонд составит 8 млн рублей. Лимит на один проект до 500 тыс. рублей.
«Мы видим реальный результат: благодаря нашей поддержке в прошлом году 13 некоммерческих организаций реализовали свои идеи. Проект “Добро Депо” — яркий тому пример. Здесь создана бережная атмосфера, где каждый чувствует себя нужным. Видя востребованность таких инициатив, я принял решение увеличить фонд городских грантов. Мы добавили 3 миллиона рублей. Теперь общий объем поддержки составит 8 миллионов рублей», — подчеркнул Сергей Кравчук.
Начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью Сергей Худенев уточнил, что в Хабаровске действует 1066 НКО. Конкурс стартует 17 апреля и продлится месяц. Лимит на один проект останется прежним до 500 тысяч рублей, но благодаря увеличению общего бюджета количество победителей значительно возрастет.