Сергей Кравчук увеличил грантовый фонд для хабаровских НКО до 8 миллионов рублей

«Мы видим реальный результат: благодаря нашей поддержке в прошлом году 13 некоммерческих организаций реализовали свои идеи. Проект “Добро Депо” — яркий тому пример. Здесь создана бережная атмосфера, где каждый чувствует себя нужным. Видя востребованность таких инициатив, я принял решение увеличить фонд городских грантов. Мы добавили 3 миллиона рублей. Теперь общий объем поддержки составит 8 миллионов рублей», — подчеркнул Сергей Кравчук.