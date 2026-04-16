На школьные праздники: районы Беларуси определяются с днями трезвости

Так, на территории Брестского района алкогольные напитки будет нельзя купить с 00:00 до 24:00 23 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера в школах.
В Пружанском районе дней трезвости будет в три раза больше. Антиалкогольные акции в этом регионе Брестчины пройдут с 08:00 до 17:00 15 мая, с 00:00 до 08:00 13 июня, с 08:00 до 17:00 11 июля, а также с 00:00 до 24:00 23 мая на «Последний звонок» у школьников, с 08:00 до 24:00 12 июня на выпускные вечера и с 00:00 до 24:00 1 сентября на День знаний.
В Вилейском районе Минской области дни трезвости пройдут в те же дни, что и в Брестской районе — с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая и с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня.
Однако есть ряд исключений: в Пружанском и Вилейском районе эти ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общепита на розлив, в Брестском районе еще и в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.