В Пермском крае к выходным придут дожди и похолодание

Антициклональный период в Пермском крае завершается, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
Четверг 16 апреля последний из пяти безоблачных дней. После прохладной ночи с температурой от −1°С до −6°С днём воздух прогреется до +9… +14°С, в Перми — до +11… +13°С, теплее всего будет на северо-западе.
В пятницу 17 апреля ночью и в первой половине дня ещё будет солнечно, но затем из-за циклона начнёт расти облачность. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12−17 метров в секунду на юге и в центре края. При этом день на юге станет самым тёплым с 3 апреля, а на севере — местами вообще с начала года. Ночью температура составит от −3°С до +2°С (в Перми около 0), днём воздух прогреется до +12… +17°С по краю и +15… +17°С в Перми. На севере впервые в году могут взять отметку +15°С.
К вечеру до центральных районов дойдёт фронтальная зона с осадками. К утру субботы на севере края похолодает. В субботу на юге будет до +11… +13°С, на севере — всего +5… +7°С. Пермь окажется с тёплой стороны фронта: ночью +6… +8°С, днём +8… +10°С, но к вечеру вероятно похолодание.
Из-за потепления, высокой влажности и дождей в лесах активно растает снег. В центральных и западных районах до вечера субботы выпадет до 15 миллиметров осадков. Это спровоцирует вторую волну половодья на реках юга и центра. Подъёмы воды на малых реках ждут с субботы, на более крупных (Сылва, Чусовая, Иньва) — с воскресенья. Приток в Камское водохранилище, который снизился в последние дни, снова вырастет. На севере края из-за короткого потепления значительного подъёма воды не ожидается.