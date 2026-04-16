В Пермском крае к выходным придут дожди и похолодание

В пятницу 17 апреля ночью и в первой половине дня ещё будет солнечно, но затем из-за циклона начнёт расти облачность. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12−17 метров в секунду на юге и в центре края. При этом день на юге станет самым тёплым с 3 апреля, а на севере — местами вообще с начала года. Ночью температура составит от −3°С до +2°С (в Перми около 0), днём воздух прогреется до +12… +17°С по краю и +15… +17°С в Перми. На севере впервые в году могут взять отметку +15°С.