Парки и скверы Хабаровского края готовят к акарицидной обработке

Несмотря на то, что клещи активизировались в регионе уже в марте, для обработки территории от них необходима стабильная теплая и сухая погода. Так, с этой недели, с 14 апреля, акарицидную обработку начали проводить на кладбищах Хабаровска, чтобы подготовить их к массовому посещению хабаровчанами в Родительский день. Также будут подготовлены и другие общественные пространства — парки, бульвары.