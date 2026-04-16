Парки и скверы Хабаровского края готовят к акарицидной обработке

Более 4,3 тысяч гектаров обработали от клещей в России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По данным Роспотребнадзора, акарицидная обработка территорий проходит уже в 30 регионах страны, в том числе ее начали проводить и в Хабаровском крае.
Несмотря на то, что клещи активизировались в регионе уже в марте, для обработки территории от них необходима стабильная теплая и сухая погода. Так, с этой недели, с 14 апреля, акарицидную обработку начали проводить на кладбищах Хабаровска, чтобы подготовить их к массовому посещению хабаровчанами в Родительский день. Также будут подготовлены и другие общественные пространства — парки, бульвары.
— Сейчас в населенных пунктах края активно проводится санитарная очистка парков и скверов, чтобы подготовить территории к акарицидной обработке и снизить риск распространения клещей, — отметили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Защитный барьер от клещей помогают создавать в том числе специалисты Краевой дезинфекционной станции. Перед тем как приступить к обработке, штатные биологи станции обследуют территорию и определяют, какие виды членистоногих там обитают (всего в крае насчитывается три рода и шесть видов клещей). Исходя из этого подбирается необходимое средство и его дозировка.
— Мы применяем разрешенные сертифицированные препараты, которые безопасны и для людей, и для животных. Сейчас у нас имеется в запасе порядка 200 литров концентрата, из которого создается рабочий раствор (на один гектар его необходимо не меньше тонны), — говорит и.о. главного врача краевой дезинфекционной станции Андрей Щуров.
В зависимости от погодных условий срок действия обработки составляет в среднем около месяца, поэтому за сезон активности клещей их необходимо провести несколько на одной территории.
Напомним, обезопасить от инфекций, передающихся с укусом клеща, способна вакцинация. В Хабаровском крае прививку против клещевого вирусного энцефалита поставили более 30 тысяч жителей, из которых 12 тысяч — дети.