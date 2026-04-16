Кишечная инфекция в детсадах — на Сахалине начали проверку и завели дело

В двух детских садах села Дальнего под Южно-Сахалинском выявлены случаи кишечной инфекции. Об этом сообщает администрация областного центра.
Речь идет о дошкольных учреждениях № 56 и № 57. Точное число заболевших не раскрывается. При этом, как уточнили в департаменте образования, лабораторные исследования смывов в помещениях не выявили возбудителя инфекции.
На фоне ситуации в районе проводится плановая промывка водопроводных сетей. В связи с этим организован подвоз воды как к детским садам, так и к жилым домам.
Учреждения продолжают работу в обычном режиме, однако выполняют предписания Роспотребнадзора. Введены усиленные санитарные меры и утренний фильтр детей.
По данным местных СМИ, у части воспитанников фиксировались симптомы кишечной инфекции — в том числе рвота и расстройства пищеварения.
Ситуация получила развитие: следственные органы начали проверку и возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей.
Власти призывают родителей внимательно следить за состоянием детей и при любых признаках недомогания оставлять их дома и обращаться за медицинской помощью. Контроль за ситуацией продолжается.
