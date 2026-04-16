В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви

Ранее краевой главк МВД сообщал, что полиция начала проверку по инциденту, произошедшему в Ачинске, где мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви. В социальных сетях также появились кадры с домофона, на которых видно, как мужчина с силой бьет лежащего на крыльце подъезда подростка металлическим предметом. От ударов предмет гнётся, а избиение прекратилось только после того, как на крики мальчика подошел прохожий мужчина.