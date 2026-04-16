Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви

СК возбудил дело по факту избиения подростка в Ачинске ложкой для обуви.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее краевой главк МВД сообщал, что полиция начала проверку по инциденту, произошедшему в Ачинске, где мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви. В социальных сетях также появились кадры с домофона, на которых видно, как мужчина с силой бьет лежащего на крыльце подъезда подростка металлическим предметом. От ударов предмет гнётся, а избиение прекратилось только после того, как на крики мальчика подошел прохожий мужчина.

«По данному факту Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” частью 1 статьей 213 УК РФ “хулиганство, совершенное с применением насилия”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следственные органы принимают меры по установке местонахождения мужчины и выполняют другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.