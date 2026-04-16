Ущерб от аферистов в сфере недвижимости достиг 10,7 миллиарда рублей в России

Ущерб россиян от действий аферистов в сфере недвижимости увеличился на 8,1 процента за 10 месяцев 2025 года — он достиг 10,7 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в исследовательском центре «Аналитика. Бизнес. Право».
— По подсчетам аналитиков, только за 10 месяцев 2025 года совокупный предполагаемый ущерб гражданам составил 10,72 миллиарда рублей, что на 8,1 процента превышает показатель полного 2024 года (9,92 миллиарда) и в 3,4 раза больше, чем было в 2018 году (3,11 миллиарда), — добавили в сообщении.
Преступления в сфере недвижимости, связанные с посредниками при оказании услуг, формируют большую часть статистики. На втором месте — мошенничество с использованием финансовых схем, передает ТАСС.
