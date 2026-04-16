Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев прокомментировал вопрос повышения тарифов в Иркутской области

По словам губернатора, нельзя перекладывать модернизацию инфраструктуры на потребителей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 апреля. На ежегодном послании губернатор Иркутской области Игорь Кобзев затронул тему тарифов на электроэнергию. Глава Приангарья отметил, что низкая стоимость тарифов является преимуществом региона и ее нужно сохранить.

«Нельзя перекладывать модернизацию инфраструктуры только на потребителей. Допустима только экономически обоснованная, разумная надбавка. Повторю — разумная надбавка. При этом ресурсоснабжающие организации должны системно работать над повышением собственной эффективности», — отметил губернатор.

Игорь Кобзев поручил контролировать региональное тарифообразование и постоянно взаимодействовать по вопросу тарифов с органами местного самоуправления и представительными органами власти первому зампредседателя правительства Андрею Соковикову. Глава Приангарья подчеркнул, что в такой чувствительной для людей сфере всегда необходим качественный организационный контроль, максимальная прозрачность, серьёзная проверка экономической обоснованности затрат, мониторинг фактических начислений и жалоб жителей.

Губернатор также добавил, что низкая стоимость тарифов на электроэнергию в Иркутской области не является основанием для их повышения.

«Это конкурентное преимущество нашего региона, и мы его сохраним», — отметил Игорь Кобзев.