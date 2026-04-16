В трёх районах Иркутска 16 апреля пройдут отжиги травы

IrkutskMedia, 16 апреля. Сегодня в Ленинском, Правобережном и Октярьских районах Иркутска специалисты регионального МЧС проведут отжиг сухой травы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, ликвидировать сухую растительность будут силами специалистов первого пожарно-спасательного регионального отряда ГУ МЧС России. Сжигать траву будут на улицах Лесной и Воровского, а также на бульваре Рябикова. Работы проводят при условии отсутствия ветра и осадков для обеспечения безопасности.
Профилактика весеннего пала стартовала в Иркутске в начале апреля, о чём агентство сообщало ранее.