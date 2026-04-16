В трёх районах Иркутска 16 апреля пройдут отжиги травы

Как рассказали в пресс-службе мэрии, ликвидировать сухую растительность будут силами специалистов первого пожарно-спасательного регионального отряда ГУ МЧС России. Сжигать траву будут на улицах Лесной и Воровского, а также на бульваре Рябикова. Работы проводят при условии отсутствия ветра и осадков для обеспечения безопасности.