Фанаты шахмат восхищены отношениями Бибисары Асаубаевой и Жавохира Синдарова

Совместные фото казахстанской шахматистки и узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова вызвали волну тёплых реакций по всему миру.
В сотнях постов фанаты восхищались тем, как красиво смотрится эта пара. Многие призывали не лезть в личную жизнь спортсменов и желали им счастья — что бы там ни было на самом деле. СМИ всего мира отслеживали, как шахматисты поддерживают друг друга.
Жавохир, мы всегда гордимся тобой, — писали пользователи.
Бибисару поддержали особо тепло в Узбекистане. Болельщики из соседней страны призывали за неё болеть и желали победы в последнем туре турнира претенденток. До финиша казахстанка шла в лидерах, деля первое место с индианкой Вайшали Рамешбабу.
— Я очень рада за Жавохира и очень им горжусь, потому что знаю его уже последние 5 лет, и мы росли, наблюдая за успехами друг друга. Он один из самых добрых людей в мире, как мне кажется. Да, и я очень рада, что он победил. Он абсолютно этого заслужил. Думаю, мы очень помогаем друг другу. Когда он выигрывает что-то, я тоже хочу что-то выиграть, так что я надеюсь, что он выиграет матч и станет чемпионом мира. С какого времени мы вместе? Эм… ладно, я не хочу отвечать на этот вопрос, — сказала Бибисара в послематчевом интервью.
Однако в решающем 14-м туре удача отвернулась. Бибисара сыграла вничью с Дивьей Дешмукх, набрав в итоге 8 очков из 14, и осталась на втором месте. Чуть-чуть не хватило — и путёвку в матч за мировую корону она упустила.
К сожалению, немного не повезло в конце, итог: 2 место, впереди предстоит работа над ошибками, и я вернусь сильнее, — написала Бибисара Асаубаева в соцсетях.
Синдарову повезло больше. 20-летний узбекский гроссмейстер досрочно выиграл мужской турнир претендентов и теперь сразится за титул классического чемпиона мира с действующим обладателем короны — индийцем Доммараджу Гукешем.