Дизайнер интерьеров для самолетов оказалась в московском СИЗО: в чем обвинили девушку

Московский суд отправил в СИЗО дизайнера интерьеров для самолётов Светлану Власову, которая обвиняется в финансировании терроризма. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Следствие выяснило, что с помощью электронного кошелька она перевела средства террористической организации с Украины. В отношении дизайнера возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма, санкция которой подразумевает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
«При допросе она признала факты перевода ею денежных средств», — говорится в документах суда.
Ранее жительницу Волгоградской области приговорили к 8,5 годам колонии за многократную финансовую поддержку террористов. Более чем за год 28-летняя женщина сделала 15 переводов террористической организации.
До этого в ФСБ России напомнили о пожизненном тюремном сроке за госизмену и финансирование терроризма.