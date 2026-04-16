В Красноярске пьяный мотоциклист без прав получил десять суток ареста

В Ленинском районе Красноярска нетрезвая поездка начинающего мотоциклиста закончилась ДТП и административным арестом. Об этом случае рассказали 16 апреля в Госавтоинспекции.
Известно, что 21-летний парень ехал на двухколеснике «Мотолэнд» по улице Машиностроителей, не справился с управлением и упал.
Вызванные на место аварии очевидцами происшествия инспекторы ДПС заметили у молодого человека признаки опьянения. Позже алкотестер его подтвердил. Кроме того, выяснилось, что у него не было ни документов на мотоцикл, ни мотошлема, ни водительских прав. После ДТП байкеру потребовалась медицинская помощь.
На нарушителя составили несколько протоколов за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 2800 рублей. А за езду на мотоцикле в пьяном виде без прав молодого человека приговорили к десяти суткам административного ареста. Его мотоцикл отправили на спецстоянку.