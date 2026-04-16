Кипрский журналист Алекс Христофору призвал относиться серьезно к словам главы МИД России Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне раскола в альянсе. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.
По словам журналиста, если НАТО собирается сдерживать Россию и Китай, а тем более атаковать их, то быстрая милитаризация блока становится логичным шагом.
«Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию?», — сказал Христофору, отметив, что Лавров предупредил именно об этом: милитаризация идет очень быстро.
Напомним, Лавров заявил, что процесс милитаризации в Евросоюзе идет «быстро и бурно», что представляет серьезную опасность. На пресс-конференции по итогам визита в Китай министр подчеркнул, что суть происходящего не в предупреждениях Москвы, а в самих темпах гонки вооружений. По его словам, милитаризация стала смыслом существования нынешних европейских элит, и США всячески культивируют этот процесс.
