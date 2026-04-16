«Иначе какой смысл в НАТО без США?»: кипрский журналист согласился со словами Лаврова о милитаризации НАТО

Напомним, Лавров заявил, что процесс милитаризации в Евросоюзе идет «быстро и бурно», что представляет серьезную опасность. На пресс-конференции по итогам визита в Китай министр подчеркнул, что суть происходящего не в предупреждениях Москвы, а в самих темпах гонки вооружений. По его словам, милитаризация стала смыслом существования нынешних европейских элит, и США всячески культивируют этот процесс.