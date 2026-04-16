«Иначе какой смысл в НАТО без США?»: кипрский журналист согласился со словами Лаврова о милитаризации НАТО

Журналист Христофору призвал серьезно отнестись к словам Лаврова о НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Кипрский журналист Алекс Христофору призвал относиться серьезно к словам главы МИД России Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне раскола в альянсе. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.

По словам журналиста, если НАТО собирается сдерживать Россию и Китай, а тем более атаковать их, то быстрая милитаризация блока становится логичным шагом.

«Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию?», — сказал Христофору, отметив, что Лавров предупредил именно об этом: милитаризация идет очень быстро.

Напомним, Лавров заявил, что процесс милитаризации в Евросоюзе идет «быстро и бурно», что представляет серьезную опасность. На пресс-конференции по итогам визита в Китай министр подчеркнул, что суть происходящего не в предупреждениях Москвы, а в самих темпах гонки вооружений. По его словам, милитаризация стала смыслом существования нынешних европейских элит, и США всячески культивируют этот процесс.

Как писал ранее KP.RU, американский военный аналитик Дара Массикот признала военное превосходство России перед НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше