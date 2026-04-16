Вакцины против бешенства будут разбрасываться с воздуха в Беларуси

В Беларуси вакцины против бешенства будут разбрасываться с воздуха. Таким образом в Брестской области проведут вакцинацию диких животных, сообщил телеграм-канал Брестского облисполкома «#1регион».
Так, с 18 апреля в девяти районах Брестской области начнется масштабная кампания по оральной иммунизации диких хищников. С самолетов разбросают специальные съедобные приманки с вакциной.
Авиационные работы будут проводиться в Барановичском, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Малоритском и Пружанском районах.
Самолеты будут летать на высоте около 150 — 200 метров со скоростью до 180 километров в час. Они будут разбрасывать приманку-вакцину в расчете примерно 24 приманки на квадратный километр. При этом жилые зоны и водоемы обработка не затронет.
Жителей Брестской области предупредили, что приманки запрещено брать в руки, а тем более их нельзя скармливать домашним питомцам. Нужно исключить также любые контакты детей с брикетами.
При попадании содержимого капсулы в глаза, нос, рот или на поврежденные участки кожи следует немедленно обратиться к врачу. А при попадании на неповрежденную кожу — вымыть руки и другие открытые участки тела с мылом.
На время работ следует подальше держаться от зоны полетов, чтобы избежать травм от падающих приманок.
