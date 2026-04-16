В Австралии обнаружены особи одного из самых редких видов рептилий

Речь о сцинке, которого в природе насчитывается менее 20 особей.

СИДНЕЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые в Австралии подтвердили существование одного из самых редких видов рептилий — сцинка кунгака, его особи были обнаружены в национальном парке в центральной части страны. Об этом сообщил телеканал ABC.

Сцинк, в названии которого использовано местное слово кунгака (kungaka, «скрытый»), был формально признан отдельным видом после многолетних исследований. Он обитает исключительно в Национальный парк Мутавинджи, расположенном на западе штата Новый Южный Уэльс.

По данным исследователей, в природе насчитывается менее 20 особей этого вида, что делает его одной из самых редких рептилий на планете.

Ученые отмечают, что сцинк долгое время считался исчезающим или даже «функционально вымершим», а его обнаружение стало результатом более чем 25 лет наблюдений и генетических исследований.

Специалисты подчеркивают, что дальнейшее изучение угроз, включая воздействие хищников и засух, имеет ключевое значение для сохранения вида.