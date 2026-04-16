На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ

На портале «Госуслуги» появился тренажёр, с помощью которого выпускники могут готовиться к Единому государственному экзамену.

Как сообщает Ямал 1, сервис позволяет решать типовые задания, привыкать к формату экзамена и проверять знания в условиях, приближенных к реальным.

Пока тренажёр работает только по двум предметам — информатике и базовой математике. Внутри есть не только практические задания, но и теоретические темы для повторения, а также видеоуроки от разработчиков экзаменационных материалов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на портал и попросить Робота Макса найти раздел «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Дальше останется выбрать тренировочный экзамен. Все результаты автоматически сохранятся в личном кабинете.

