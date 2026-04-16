Отказы по автокредитам в Прикамье сократились на 6% за год

В марте 2026 года доля отклоненных заявок составила 75,9%

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за год доля отказов по автокредитам снизилась на 6% и составила 75,9% в марте 2026 года. Регион занял 21 е место среди российских субъектов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Год назад этот показатель в Прикамье достигал 81,9%, что указывает на положительную динамику рынка автокредитования в регионе. Кроме того, доля отказов по кредитам в России тоже снизилась и составила 78,3%.

Банки по прежнему осторожны с заёмщиками, у которых высокая долговая нагрузка. При этом растёт конкуренция за клиентов с высоким кредитным рейтингом. Так, для заёмщиков с рейтингом свыше 750 баллов доля отказов достигла всего 55%.

Самые высокие уровни отказов по автокредитам зафиксированы в Иркутской области и Алтайском крае, где показатели составили 87,4% и 85,7% соответственно. А вот в Республике Чувашия и Вологодской области, наоборот, отказывают реже — в 69,1% и 70% случаев соответственно.