Стало известно, как переменчивая погода в Красноярске влияет на домашних животных

Весной погода становится особенно нестабильной: резкие перепады температуры, давления, осадки и ветер. Многие владельцы домашних животных задаются вопросом — влияет ли это на здоровье питомцев и стоит ли предпринимать дополнительные меры. Перепады погоды и здоровье животных Как отмечает ветеринарный терапевт и эндокринолог Юлия Воронкова, сами по себе резкие изменения погоды не представляют прямой угрозы для здоровья животных. Резкие изменения погоды для здоровья животных не опасны. Но, скорее всего, гипертоники могут страдать от перепадов атмосферного давления. Однако доказательной базы по этому поводу нет, — пояснила специалист. Речь идет о животных с хроническими заболеваниями, в частности с артериальной гипертензией. Такие состояния встречаются у питомцев реже, чем у людей, но все же диагностируются, особенно у возрастных животных. На что стоит обратить внимание Несмотря на отсутствие прямой зависимости между погодой и ухудшением состояния, ветеринары советуют внимательнее наблюдать за питомцами в межсезонье. Поводом для обращения к врачу могут стать вялость или снижение активности, отказ от еды, беспокойство или, наоборот, апатия, а также изменение дыхания или поведения. Такие симптомы не обязательно связаны с погодой, но могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем. Условия содержания в межсезонье Весной важно учитывать не только температуру воздуха, но и влажность, а также скользкие поверхности и грязь на улице. Владельцам собак рекомендуется: избегать длительных прогулок в холод и сильный ветер; тщательно вытирать лапы и шерсть после улицы; следить, чтобы питомец не переохлаждался. Для кошек и других домашних животных, которые не выходят на улицу, важно поддерживать комфортный микроклимат в помещении и избегать сквозняков. Нужно ли менять уход Специальных мер из-за перепадов погоды обычно не требуется. Однако владельцам животных с хроническими заболеваниями стоит быть более внимательными и при необходимости консультироваться с ветеринаром. В целом специалисты сходятся во мнении: здоровые животные хорошо адаптируются к изменениям погоды, а основной фактор их самочувствия — это условия содержания, питание и своевременная медицинская помощь.